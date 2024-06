San Pio da Pietrelcina per il nuovo volto della Stazione Appia di Benevento Realizzata negli ultimi giorni dall'artista partenopeo Vittorio Valiante

Una imponente opera di street art con San Pio da Pietrelcina per il nuovo volto della Stazione Appia.

Fervono i lavori per il restyling della stazione di Benevento “Appia” finanziati dall'Eav per cinque milioni di euro. La facciata dell'edificio ospita ora un imponente ritratto di Padre Pio, realizzato in pochi giorni da un giovane artista partenopeo.

Si tratta di Vittorio Valiante, talentuoso protagonista della scena partenopea e nazionale che per alcuni anni ha praticato anche l’arte del Madonnaro, attività di artigianato popolare di dipinto e scultura di immagini sacre, per le strade di Napoli.

E la scelta, per il lavoro appena concluso a Benevento, è caduta sulla più classica iconografia del frate di Pietrelcina .

Come detto si tratta di una parte dell'intervento programmato dall’EAV per il «Potenziamento ed Ammodernamento della Linea Cancello – Benevento».

Il Restyling della stazione Appia prevede infatti anche l'eliminazione delle barriere architettoniche e la rifunzionalizzazione uffici e i lavori sono ormai in avanzato stato di realizzazione.