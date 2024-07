Via Saragat, riunione tra Acer, Comune e inquilini: a breve via ai lavori Per risolvere i problemi di umidità ascendente e rete fognaria

Si è svolto stamane un incontro tra i responsabili di dipartimento e i tecnici dell'Acer, l'assessore alle Politiche abitative del Comune di Benevento Molly Chiusolo e rappresentanze degli inquilini degli alloggi popolari di via Giuseppe Saragat.

"Si è trattato - spiega l'assessore Chiusolo - di un incontro costruttivo in cui si è registrato un utile confronto tra le parti, in particolare rispetto agli interventi pattuiti tanto nell'accordo transattivo quanto negli atti notarili. I tecnici dell'Acer si sono impegnati ad eseguire i lavori per l'eliminazione dell'umidità in risalita e di rifacimento della rete fognaria in tempi ragionevolmente brevi e compatibilmente con le fasi tecniche necessarie all'avvio del cantiere".

"Alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia di bonus edilizi, tra le quali l'eliminazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento e la possibilità d'utilizzo di altri bonus fiscali, è stata poi affrontata la questione degli ulteriori interventi da eseguire in via Saragat, ovvero la realizzazione del cappotto termico e della copertura. Per questi lavori è necessario un aggiornamento tecnico-operativo, già programmato per la prossima settimana. Contiamo tuttavia che i vertici dell'Acer, che hanno mostrato anche in quest'occasione leale spirito di collaborazione istituzionale e sincera disponibilità e attenzione rispetto alle ragioni e alle esigenze degli inquilini, trovino lo strumento operativo più adatto per contemperare le disponibilità finanziarie degli inquilini con le possibilità d'investimento ulteriore dell'Agenzia", conclude l'assessore Chiusolo.