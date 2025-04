Rifiuti. A breve la stazione di trasferenza presso lo Stir di Casalduni La svolta dopo anni di fermo impianto STIR di Casalduni a seguito dell’incendio del 2018

Si è svolta l’Assemblea dei Soci della Società Samte S.p.A., partecipata della Provincia di Benevento, per la gestione del ciclo rifiuti. Lo comunica Nino Lombardi, presidente della Provincia, che ha voluto rimarcare come nel corso della riunione si sia preso atto degli importanti risultati conseguiti, attraverso la Società partecipata, sulla strada della normalizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti a servizio della collettività sannita. Lombardi ha in particolare ricordato l’apporto determinante nell’opera di rimozione dei rifiuti abbancati presso la località Toppa Infuocata di Fragneto Monforte e presso lo Stir di Casalduni.

La riunione

Al centro dell’Assemblea c’è stato l’attivazione entro i prossimi mesi della stazione di trasferenza presso lo Stir di Casalduni, dedicata alla gestione del rifiuto urbano indifferenziato, imballaggi in vetro ed eventualmente ingombranti. L’intervento rappresenta un tassello fondamentale e anticipa il percorso a farsi di rifunzionalizzazione dello Stir, sostenuto dalle risorse regionali per un totale di circa 45 milioni di euro. Un’iniziativa che costituisce un primo segnale concreto di ripresa al territorio dopo anni di fermo impianto STIR di Casalduni a seguito dell’incendio del 2018.

Domenico Mauro, amministratore della Samte S.p.A., ha dichiarato: “Un futuro più verde e trasparente prende forma con Samte. Un’energia nuova ha animato l’assemblea dei soci. È stato un momento di confronto aperto e costruttivo, un’occasione per raccontare con orgoglio i passi avanti compiuti dalla società e condividere una visione ambiziosa per il

futuro. Grazie a un lavoro costante e determinato, la Samte sta scrivendo una nuova pagina di efficienza, sostenibilità e trasparenza, al servizio del territorio e della collettività”.