Benevento al lavoro di mattina: esercitazioni per trovare gli spazi giusti Col Trapani sarà una partita diversa da quella vinta a Cerignola

Anche il giovedì è stato consumato all'Imbriani di mattina. Dopo il recupero di Ferrara l'organico sembra quasi al completo. Non dovrebbero esserci problemi per la scelta dell'undici da mandare in campo.

La ricerca della profondità

Auteri insiste sugli “smarcamenti e sulla ricerca della profondità”. Peculiarità essenziali per aver ragione di un Trapani, che sarà ben diverso dal Cerignola di sabato scorso. Sembra un paradosso, ma pochi hanno sottolineato che la difesa ofantina senza Visentin e Martinelli (il primo squalificato, il secondo infortunato) non vale quanto quella che può schierare regolarmente l'argentino e l'ex catanzarese. Difensori che finora hanno fatto la differenza nell'Audace, insieme all'esterno Coccia (anche lui era squalificato). Le praterie che si sono aperte al Monterisi si restringeranno parecchio al Vigorito contro il Trapani e allora bisognerà avere pazienza nel giro palla e occorrerà essere rapidi nel cercare la profondità per aver ragione di una difesa solida composta da gente del calibro di Celiento, Malomo e Silvestri, magari non proprio fulmini di guerra sul piano della velocità, ma certamente capaci di tener testa ai migliori attaccanti della categoria.

Essenziali la velocità di Lamesta e la fisicità di Pinato

Sarà ancora importante il ruolo di Pinato tra le linee, ma anche di Lamesta che con la sua velocità può creare gli spazi che servono alle punte giallorosse.

La squadra giallorossa si è ritrovata stamattina all'Antistadio e “dopo un’attivazione a secco, ha lavorato – come detto - su esercitazioni tecniche relative alle soluzioni di gioco, con particolare attenzione agli smarcamenti e alla ricerca della profondità. Successivamente, ci sono state le solite esercitazioni sulle conclusioniil a rete, lavoro sul non possesso, prove di assetto tattico, e fase difensiva”. L'allenamento si è chiuso con una partita a metà campo e il consueto scarico defaticante.

