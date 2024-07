Interventi Pnrr, riunione della Cabina di regia tecnica per verifica programmi Vicesindaco di Benevento, De Pierro: obiettivo strategico di primaria importanza per amministrazione

Il vicesindaco delegato al Coordinamento del programma degli interventi sul Pnrr Francesco De Pierro ha presieduto, stamane, una riunione della cabina di regia tecnica, istituita dal Segretario generale, per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati con le risorse di Next Generation Eu.

Al tavolo hanno partecipato tecnici, delegati dai rispettivi dirigenti, di tutti i settori interessati da progettazioni relative al Pnrr. Nel corso dell'incontro sono state approfondite le procedure di progettazione e di assegnazione dei lavori e definite le modalità organizzative più efficaci, anche attraverso l'ausilio degli strumenti telematici, per potenziare il coordinamento interno e il flusso informativo inter-settoriale.

"La piena e tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - sottolinea il vicesindaco De Pierro - è un obiettivo strategico di primaria importanza per l'Amministrazione comunale. Per questa ragione ho ribadito ai quadri tecnici, impegnati nell'attuazione della considerevole mole di progetti finanziati, di moltiplicare gli sforzi per attenersi alle rigide direttive cronologiche indicate dall'Ue. Per la prossima settimana, quando è in programma un'ulteriore sessione del tavolo tecnico, ho chiesto, pertanto, ai tecnici che compongono la Cabina di regia l'elaborazione di dossier specifici che contengano l'indicazione dello stato d'attuazione dei singoli progetti e delle rispettive scadenze temporali allo scopo di verificare il rispetto del cronoprogramma rispetto a ogni singola opera", conclude il Vicesindaco.