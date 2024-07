Festeggiamenti Madonna delle Grazie. Mastella e Ambrosone: "Bilancio positivo" Il sindaco e l'assessore: "Scelta luna park a piazza Risorgimento positiva e apprezzata"

"Il bilancio dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie è largamente positivo. E' stata ancora una volta una straordinaria festa di popolo. Siamo particolarmente soddisfatti del successo riscosso dalla nuova formula che ha coinvolto anche la zona alta della città con l'allocazione del luna park in piazza Risorgimento: una scelta che si rivelata assolutamente positiva e apprezzata sia in termini di sicurezza che in termini commerciali", lo scrivono in una nota il sindaco Mastella e l'assessore alle Attività produttive Ambrosone.

"E' stata un'ottima occasione di legittimo guadagno sia per il commercio ambulante che per quello stanziale e il lavoro del settore Attività produttive, che ringraziamo, nell'organizzazione dell'evento è stato ancora una volta esemplare. Lo stesso finale con lo spettacolo dei fuochi da viale Vittime di Nassiriya è stato suggestivo e basti vedere le immagini riprese dal drone per apprezzarlo ulteriormente: salutiamo dunque i festeggiamenti 2024 con soddisfazione", concludono il Sindaco e l'Assessore.