Attualità del Giubileo: ciclo di incontri dell'ISSR inaugurato dall'Arcivescovo “Camminare per ritornare umani: Il Giubileo: strade di Speranza”

Prende il via il 15 aprile, alle ore 17, il primo incontro del Ciclo “Camminare per ritornare umani: Il Giubileo: strade di Speranza” promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento. Il ciclo di incontri gratuiti, ed aperti a tutti, è fruibile anche online e mira ad offrire una riflessione interdisciplinare sull’attualità del Giubileo.

Il primo incontro del 15 aprile vedrà la lezione dell’Arcivescovo S.E. Mons. Felice Accrocca sul tema Alle origini del Giubileo cristiano ed avrà inizio alle ore 17 in presenza presso l’ Aula Magna ISSR Benevento – Viale Atlantici 69 e online.

I successivi incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

8 maggio 2025 – ore 17.00 - Il cammino giubilare: incontrare il Volto - Coordinatori: Proff. Giovanni Tagliaferro e Francesco Vespasiano Aula Magna ISSR Benevento – Viale Atlantici 69 e online;

20 maggio 2025 – ore 17.00 - Giubileo e Speranza: tra teologia e spiritualità Coordinatore: Prof. Giovanni Rossi Aula Magna ISSR Benevento – Viale Atlantici 69 e online;

26 maggio 2025 – ore 19.00 - Attraversare la Porta: storia e radici del Giubileo nelle Sacre Scritture Coordinatori: Proff. Leonado Lepore e Gianmaria Cipollone Online;

9 giugno 2025 – ore 19.00 - Dal mito del viaggio al pellegrinaggio: l’incontro con il divino nel cammino di fede, tra storia e memoria Coordinatore: Prof. Giovanni Liccardo Online;

22 settembre 2025 – ore 19.00 - Il Giubileo per vivere una Chiesa “in uscita” Coordinatore: Prof. Salvatore Soreca Online;

9 ottobre 2025 – ore 17.00 - Giubileo: il mondo, le crisi e la Speranza Coordinatore: Prof. Matteo Prodi Aula Magna ISSR Benevento – Viale Atlantici 69 e online;

21 ottobre 2025 – ore 17.00 - Didattica del Giubileo, Didattica per il Giubileo Coordinatrice: Prof.ssa Olimpia Sorice Aula Magna ISSR Benevento – Viale Atlantici 69 e online;

6 novembre 2025 – ore 17.00 - Una lettura giuridica del Giubileo, tra diritti e culture Coordinatore: Prof. Paolo Palumbo Aula Magna ISSR Benevento – Viale Atlantici 69 e online.

Il percorso si concluderà il 12 novembre ore 10.00 presso la Cattedrale di Benevento con la celebrazione del Giubileo diocesano del mondo della formazione e dell’educazione promosso dall’ISSR in collaborazione con l’Istituto De La Salle di Benevento.