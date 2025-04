Gesesa: studenti in visita al depuratore di Ponte delle Tavole Le scuole della Campania tra le prime a partecipare al percorso formativo di educazione idrica

Si è conclusa oggi la prima parte del percorso di educazione idrica, organizzato da Acea Scuola, dedicato anche agli allievi delle scuole elementari e medie campane che ha previsto, oltre all’attività di formazione su piattaforma digitale, anche alcune giornate di visita al depuratore di Ponte delle Tavole (BN) gestito da GESESA, società idrica del Gruppo ACEA. Presenti all’evento, l’amministratore delegato di GESESA Salvatore Rubbo, il presidente di GESESA Domenico Russo, il delegato all’istruzione del comune di Benevento Marcello Palladino e gli studenti delle classi quarte A-C-D E della classe quinta B della scuola primaria del convitto nazionale “Pietro Giannone” di Benevento. Le scuole della regione Campania sono state tra le prime ad aderire con ampia partecipazione al progetto didattico nazionale, nato dalla collaborazione tra Acea e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che vede il coinvolgimento di oltre 2.300 studenti provenienti dalle seguenti scuole di cui ben 600 provenienti dalla sola provincia di Benevento e afferenti alle scuole: Convitto nazionale “Pietro Giannone”, Scuola Primaria Bilingue - S.I.P.L.E. Srl e Istituto De La Salle. Gli educational a disposizione dei ragazzi hanno permesso, con il supporto degli insegnanti, di approfondire tutti i temi legati alla gestione delle risorse idriche: dalla captazione al trasporto, dalla distribuzione alla depurazione, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al corretto uso dell’acqua e alla tutela dell’ambiente, per un totale di oltre diecimila ore formative. Grazie ad un approccio ludico-scientifico, il percorso educativo di Acea Scuola, fruibile attraverso

la piattaforma online dedicata, ha rappresentato un vero e proprio viaggio nel mondo dell’acqua, partendo dall’analisi del contesto mondiale fino ad arrivare ai consigli e alle buone pratiche per un uso consapevole della risorsa idrica per risparmiare e riutilizzare l’acqua nella vita quotidiana. Inclusi nel percorso anche alcuni focus sulla geografia dell’acqua, sul ciclo naturale e sul ciclo idrico integrato. A completamento di ogni singola sessione didattica, glossari per conoscere meglio i termini tecnici, quiz interattivi e visite guidate agli impianti.

Gli istituti interessati, inoltre, avranno la possibilità di partecipare al contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, realizzando un breve cortometraggio sulla risorsa idrica. Grazie al contest le scuole potranno vincere voucher per l’acquisto di materiale didattico e i ragazzi la possibilità di partecipare all’ “Acea Acqua Edu-Camp”, il primo camp che coniuga Sport ed Educazione Idrica. Il progetto, in questo primo anno, ha coinvolto oltre 11.100 alunni di sei differenti regioni italiane per la parte educational e 1.200 studenti per le visite agli impianti del servizio idrico integrato del Gruppo Acea, primo operatore idrico nazionale, con circa dieci milioni di abitanti serviti.

“Quella di oggi è una giornata significativa, che testimonia l’impegno concreto di Gesesa e del Gruppo Acea nella promozione di una cultura del rispetto per l’acqua, risorsa fondamentale per la vita - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di GESESA, Salvatore Rubbo -. Ogni giorno lavoriamo per tutelare il patrimonio idrico del territorio che gestiamo e lo facciamo, anche, educando le nuove generazioni promuovendo, riguardo l’uso dell’acqua, comportamenti responsabili e sostenibili. La collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – prosegue Rubbo - rappresenta un passo importante in questa direzione, rafforzando il valore della consapevolezza ambientale tra i più giovani. Ringraziamo con entusiasmo gli istituti scolastici che hanno aderito con partecipazione e interesse, trasformando questa iniziativa in un’occasione di crescita per i cittadini di domani. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso condiviso verso una

nuova cultura dell’acqua".

“È sempre particolarmente emozionante – ha dichiarato il presidente di GESESA Domenico Russo - incontrare gli studenti delle scuole cittadine e della provincia nel corso delle lodevoli iniziative, come quella odierna, realizzate da GESESA e dal Gruppo Acea. Contribuire a trasmettere alle nuove generazioni maggiore conoscenza in merito al ciclo integrato dell’acqua e all’importanza di tutte le sue fasi, consentendo loro anche di effettuare visite degli impianti, significa costruire consapevolezza dell’assoluta necessità di tutelare al meglio la risorsa idrica, sia nel presente che nel futuro. Mostrare ai giovani un impianto di depurazione presente nella città di Benevento, -

prosegue Russo - dopo aver dedicato negli ultimi anni, sia a questo che a tutti gli altri depuratori gestiti, una imponente attività di rinnovamento, costituisce per me e per tutte le persone di GESESA un grande motivo di orgoglio”.

“Ringrazio GESESA, il suo presidente, il suo amministratore delegato e tutti gli enti – dice Marcello Palladino, delegato all’istruzione del Comune di Benevento - per aver coinvolto i giovani studenti delle nostre scuole in questa iniziativa di carattere nazionale che mette al centro la preziosa risorsa idrica. L'uso consapevole dell'acqua rende maggiormente responsabili le nuove generazioni e crea sensibilità nella gestione quotidiana dell'acqua, correggendo comportamenti scorretti e incrementando il risparmio nella gestione. Inoltre, conoscere il ciclo dell'acqua, dalla distribuzione sino allo smaltimento, è molto importante ed educativo, spesso la stessa distribuzione appare così scontata senza pensare all' enorme lavoro di tanti uomini e donne, ciascuno con proprie competenze, per far giungere l'acqua potabile nelle nostre case”.