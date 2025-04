Provincia: approvato il bilancio di previsione 2025 Dopo l'assemblea dei sindaci che ha espresso voto unanime

Il Consiglio Provinciale di Benevento, presieduto da Nino Lombardi, dopo il voto unanime dell’Assemblea dei Sindaci, ha approvato in via definitiva i documenti della Sessione di Bilancio con voti unanimi, così come avevano fatto due ore prima i 55 Sindaci presenti in Sala Consiliare per il loro parere.

Assenti i Consiglieri De Longis, Fuschini e Iachetta, il Consesso ha approvato dunque: il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027; il Bilancio di Previsione 2025-2027; il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2024.

Successivamente il Consiglio ha votato a scrutinio segreto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento nella persona di Michelangelo Calandro, individuato tra quanti avevano risposto ad una procedura ad evidenza pubblica. Il Collegio dei Revisori è dunque al completo essendo composto dai Componenti individuati in Prefettura per sorteggio nelle persone di Eduardo Maria Piccirilli e Pasquale Bovenzi.

Il Consiglio ha quindi approvato sia il Contratto di servizio di Sannio Europa, scarl, società in house, con una proroga tecnica al 30 giugno 2025, sia il Bilancio di esercizio 2024 della partecipata ASEA, che ha chiuso in pareggio dopo aver esaurito il contenzioso pendente in materia di lavoro. Sul tema del Bilancio Asea il Presidente Lombardi ha voluto osservare che è stato richiesto alla Regione Campania di assicurare il ristoro delle somme che la Provincia ha versato negli ultimi dieci anni per la manutenzione della Diga di Campolattaro che sono pari a circa 5 milioni di Euro. Sullo stesso argomento si è sviluppato in Consiglio un confronto circa l’impianto di produzione di energia elettrica risultante dalle decisioni della Conferenza di Servizi in sede ministeriale svoltasi sull’argomento.

Approvata la Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria tra la Provincia di Benevento, il Comune di Faicchio (BN) ed il Comune di Limatola (BN), il Consiglio ha discusso il tema dei ristori per la viabilità provinciale interessata dai lavori della Linea ferroviaria Alta Velocita / Alta Capacità Napoli – Bari. A tale proposito il Presidente ha osservato che, mentre Rete Ferroviaria ha già erogato le risorse per ristorare ai Comuni l’impatto ambientale e i danni alla viabilità comunale, nulla è stato nemmeno previsto per procedere alla messa in sicurezza ed al ripristino del manto stradale per 130 Km. di strade provinciale interessate da un eccezionale transito di mezzi e macchine operatrici che raggiungono quotidianamente i cantieri della realizzanda nuova linea. Il Presidente, dopo aver chiesto l’intervento del Prefetto, ha proposto in Aula la votazione di una mozione che sollecita il ristoro alla Provincia dei danni patiti dalla rete stradale a servizio dei Comuni attraversati dalla linea.

Su un argomento dello stesso tenore è stata approvata un’altra mozione con la quale si fanno voti al Governo per rimpinguare le risorse sui programmi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale per gli anni 2025/2029 che sono stati pesantemente decurtati dalla legge Finanziaria. Il Consiglio ha poi chiesto all’Unione Europea, al Governo Italiano e alla Regione Campania l’adozione di misure eccezionali a tutela delle produzioni dell’eccellenza del Sannio che saranno pesantemente colpite dai Dazi commerciali annunciati dagli Stati Uniti. Sulla Interrogazione a firma dei Consiglieri provinciali di Forza Italia per il dissesto idrogeologico interessante la Strada Provinciale Durazzano - Sant’Agata dei Goti – Benevento, il Presidente Lombardi ha ricordato che, nonostante le assicurazioni rese presso il Municipio di Durazzano lo scorso inverno nell’ambito di una riunione appositamente convocata sull’argomento alla presenza delle Autorità interessate, nessuna comunicazione ufficiale di accredito di risorse straordinarie è pervenuta alla Provincia. Lombardi ha invece assicurato che, a seguito del rinvenimento di risparmi di gestione nel proprio Bilancio su altri programmi, la Provincia ha approvato una perizia di 200 mila Euro per la messa in sicurezza dell’arteria.

Infine circa un esposto degli stessi Consiglieri di Forza Italia all’Autorità Anticorruzione che lo riguardava personalmente, il Presidente ha specificato che l’ANAC ha attestato l’insussistenza della asserita incompatibilità tra la carica di Presidente della Provincia ed il ruolo di funzionario regionale che lui stesso ricopre nella vita privata.