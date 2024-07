Varato il dispositivo del traffico per la festività religiosa di San Vitale Chiusura al traffico di alcune strade della contrada a Nord di Benevento

In occasione della festività religiosa di San Vitale, in programma nei giorni 5, 6 e 7 luglio nella contrada alle porte di Benevento, vigerà il seguente dispositivo: - chiusura la traffico della strada comunale San Vitale - Ciannone tra via provinciale Vitulanese e via delle Mimose, dalle ore 19 a fine manifestazione nei giorni 5, 6 e 7 luglio.

Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso ed emergenza e i mezzi dei residenti in zona.