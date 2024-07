Incontro Comune - Acer su via Saragat: "Risposte concrete agli inquilini" Alloggi popolari. Assessore Chiusolo: a breve lavori per umidità e rifacimento rete fognaria

Si è svolto stamane un incontro, dopo quello della settimana scorsa, tra i responsabili di dipartimento e i tecnici dell’Acer, l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Benevento Molly Chiusolo e rappresentanze degli inquilini degli alloggi popolari di via Giuseppe Saragat.

"Gli esiti dell'incontro - afferma l'assessore Chiusolo - sono stati del tutto soddisfacenti. I tecnici di Acer hanno comunicato che a breve partiranno le procedure per l'avvio dei lavori relativi all'eliminazione dell'umidità in risalita e quelli per eseguire il rifacimento della rete fognaria. Sono stati già svolti, infatti, i sopralluoghi preliminari. Per quanto riguarda gli altri lavori, cappotto termico e copertura, Acer ha comunicato che è in corso di realizzazione uno specifico studio per la quantificazione precisa dei costi per poi realizzare gli interventi, in base al dettato delle sentenze e dell'accordo transattivo. A nome del sindaco Mastella, ho ringraziato i vertici dell'Acer per la sensibilità, l'attenzione e lo spirito di cooperazione dimostrato: tutti i temi sul tappeto sono stati affrontati con chiarezza e precisione. Le prime risposte concrete sono già arrivate agli inquilini di via Saragat e contiamo di poter risolvere tutte le problematiche in tempi ragionevoli", chiude l'assessore Chiusolo.