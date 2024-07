Voragine lungo la Provinciale da Santa Croce a Cercemaggiore. "Si intervenga" FOTO L'appello degli automobilisti che ogni giorno devono affrontare il tratto di provinciale

Una strada provinciale occupata da una voragine che ne occupa più della metà, peraltro in una curva e a ridosso di un dirupo con pericolo per gli automobilisti che, per evitare l'enorme buca, sono costretti a sfiorare delle querce che, per fortuna, contribuiscono a mantenere la carreggiata 'sicura' e impedirebbero, in caso di manovra errata, alle auto di finire di sotto.

Una situazione di reale pericolo che ora gli automobilisti hanno deciso di segnalare alla Provincia e allo stesso comune di Santa Croce del Sannio affinché si prendano provvedimenti urgenti. Si tratta di pochi metri di asfalto da ripristinare, a circa un chilometro dal confine con il Molise.

Sono mesi infatti che la voragine si allarga sempre più ed ha ormai raggiunto il diametro di oltre due metri. Per oltrepassare il tratto auto, camion e motocicli sono costretti a fermarsi per poi individuare la migliore traiettoria da seguire per evitare danni meccanici.

Ed è per questo che ora a gran voce, residenti ed automobilisti chiedono che vengano effettuati i lavori. Si tratta di qualche metro di asfalto che andrebbe steso lungo la strada per rendere nuovamente sicura una delle tante arterie provinciali che attraversano le suggestive zone del Sannio.