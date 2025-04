La sfida di Cerignola tra indifferenza e dispetti Per molti in casa sannita la stagione è già conclusa

Diciamolo senza tema di smentita: l'unica cosa che attira qualche attenzione da parte degli sportivi beneventani, dopo le altre notizie sulle scommesse che hanno inondato l web, è lo scontro incrociato tra le due pugliesi e le due campane. C'entra, e come potrebbe essere diversamente, l'atavica rivalità con i cugini biancoverdi. Sono in tanti in città quelli che accetterebbero volentieri l'ennesima sconfitta dei giallorossi, pur di fare un dispetto agli irpini. Che a loro volta sono impegnati al Partenio contro il coriaceo Monopoli. All'Avellino mancherà il bomber Patierno, ma i baresi sono in totale emergenza, dovendo fare a meno di Angileri, Greco, Bulevardi e Miranda. I monopolitani hanno ancora la migliore difesa del campionato, con appena 22 gol subiti (in trasferta solo 10), ma sembra davvero difficile che possano riuscire a fronteggiare l'ormai lanciata squadra biancoverde. Insomma anche un “sacrificio” della strega potrebbe risultare vano per dare soddisfazione alla rivalità di casa nostra.

PENSARE A SE STESSI

Pensare a se stessi, oltre che per lo spirito sportivo, conviene sotto l'aspetto pratico. Se il Benevento non ci mette qualcosa di più in termini di determinazione e di amor proprio rispetto alle ultime uscite, non ci sarà neanche bisogno della reclamata voglia di perdere.

Fare leva sull'orgoglio dipenderà dal carattere di ciascun giallorosso. La speranza è che ci sia qualcuno, che oltre a stare bene sul piano fisico (che non è aspetto secondario di questi tempi...), abbia ancora la voglia di dimostrare un po' del suo valore calcistico.

GIOCA VIVIANI?

Auteri non sembra aver ancora deciso l'undici da mandare inizialmente in campo: il nodo più difficile da sciogliere è sempre quello della sostituzione di Angelo Talia. La carta Viviani sembrerebbe la più semplice da giocare, ma non è la più scontata. Di sicuro c'è l'utilizzo di Pinato nello stesso ruolo in cui ha giocato al Partenio, segnando anche un bel gol. Vedremo come andrà a finire. Tenendo presente che nel pomeriggio due sfide come Cavese-Catania e Picerno-Latina potrebbero dare una mano in termini di griglia play off. Ma è davvero difficile trovare ancora qualcuno a cui interessi questo aspetto.