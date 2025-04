Tutto Cajkovskij per Diego Ceretta ed Ettore Pagano Due straordinari talenti ospiti dell’OFB

Quinto e penultimo appuntamento dell’11esima Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. A dirigere la compagine orchestrale sannita, presso il Teatro Comunale «Vittorio Emmanuele» di Benevento domani sera domenica 13 aprile 2025 alle ore 19.00, sarà il maestro Diego Ceretta, classe 96, direttore principale dell’ORT - Orchestra della Toscana, in un concerto dedicato interamente al grande compositore russo Pëtr Il’ic Cajkovskij (1840-1893).

Un programma monografico che spazia dall’elegante e malinconico lirismo del Nocturne in re minore per violoncello orchestra (trascrizione del n. 4 dei Six Morceaux per pianoforte, op. 19) alla Sinfonia n. 1 in sol minore, op. 13 Sogni d’inverno (che anticipa i caratteri più tipici del miglior sinfonismo ciaikovskiano), passando per le celeberrime Variazioni su un tema Rococò op. 33, brano caratterizzato dalla brillante scrittura del violoncello e dall’amabile linguaggio della strumentazione.

Solista d’eccezione sarà il violoncellista Ettore Pagano, uno tra i più interessanti giovani talenti musicali del panorama internazionale odierno, acclamato dal pubblico e dalla critica. Romano, classe 2003, ha già vinto il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi

nazionali e internazionali.

A soli 29 anni, Diego Ceretta è tra i giovani direttori italiani più promettenti della sua generazione ed ha già alle spalle una brillante carriera in continua ascesa tra i teatri e le orchestre più importanti d’Italia. Nel 2023 ha conquistato il primato di essere tra i pochissimi a dirigere nello stesso anno in tre dei più importanti festival che hanno storicamente lanciato le carriere dei giovani direttori: il Festival della Valle

d’Itria di Martina Franca, il Rossini Opera Festival di Pesaro e il Wexford Festival Opera (Irlanda), di cui ha diritto l’apertura con una nuova produzione della rara «Zoraida» di Granata di Donizetti.

Ettore Pagano, diplomatosi in Violoncello presso il Conservatorio di S. Cecilia a Roma con lode e menzione d'onore, comincia precocemente un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, arrivando a suonare in istituzioni di massimo prestigio, tra le quali nella stagione 2023/24 il debutto con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Ha ottenuto l'Artist Diploma presso l'Accademia Walter Stauffer di Cremona sotto la guida di Antonio Meneses e, in precedenza, ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo. Allievo dell'Accademia Chigiana sotto la guida dei Maestri A. Meneses e D. Geringas, nel 2019 ha ottenuto il Diploma d'Onore e nel 2020 la Borsa di Studio del Rotary club Siena.