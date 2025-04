Pd Sannio-Irpinia insieme per Regionali. Cacciano: nessuna apertura per Mastella Benevento e Avellino al tavolo per elaborare una proposta e "salvare" le aree interne

Sannio e Irpinia devono lavorare insieme elaborando una proposta che rappresenti le istanze delle aree interne. E' in sintesi l'obiettivo tracciato questa mattina dal Partito democratico di Benevento e da quello di Avellino, i cui rappresentanti, presso la sede di viale Mellusi, hanno messo nero su bianco le principali tematiche su cui costruire un'azione comune per stilare un programma che vincoli il prossimo consiglio regionale.

“Sono le province più piccole della Campania, e hanno simili necessità, e dunque dobbiamo far emergere i punti cardine, per coinvolgere l'intera coscienza civile e politica della Regione Campania e per far si che si agisca perché questi territori possano avere ancora una speranza e un futuro concreto e non siano destinati alla lenta agonia che stiamo vivendo in questi anni”. Questo il messaggio rilanciato dal segretario provinciale sannita Giovanni Cacciano.

“Era ora che Irpinia e Sannio agissero insieme considerato che hanno problemi ed emergenze simili – gli fa eco il segretario del Pd di Avellino, Nello Pizza - è dunque necessario unire le forze per diventare interlocutori più ascoltati. E' oggettivo – dettaglia - che in questi anni le aree interne sono state trascurate, sono un'emergenza su cui agire senza perdere tempo”.

“Nessuna sorpresa” sulla pronuncia della Consulta per il terzo mandato di De Luca. “Esito scontato” chiariscono entrambi e convergono anche sul piano da mettere in campo “Il centrosinistra in Campania è ampia maggioranza occorre che con questa ampia maggioranza si concretizzi in un programma per proseguire il governo della Regione, continuando dove si è costruito bene e migliorando quanto c'è ancora da fare”.

Nessuna novità riguardo ai nomi “prima i programmi” ribadiscono. E il segretario Cacciano ad un'eventuale alleanza con Mastella, che però ripete spesso “insieme dovunque o da nessuna parte”, ribadisce “Un conto è il piano regionale, l'altro il livello territoriale. Un'alleanza ci fu anche nel 2020 ma non ha mai inciso sul livello provinciale sannita, siamo rimasti avversari in tutte le battaglie degli ultimi 5 anni”.