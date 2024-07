Impianto di filtraggio a Pezzapiana, c'è la determina per affidare i lavori Mastella e Pasquariello: un importante risultato sul versante idro-ambientale

"E' stata pubblicata la determina per affidare i lavori di realizzazione dell'impianto di filtraggio a carboni attivi a servizio della centrale idrica di Pezzapiana. In tempi ragionevolmente brevi, potremo portare a termine un impianto di straordinaria utilità per garantire la massima qualità dell'approvvigionamento idrico in città", lo annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello.

"A contrada Pezzapiana, grazie ad un finanziamento regionale di 1 milione 819mila euro, con l'impianto a carboni attivi conseguiremo, mediante un sistema collaudato e innovativo, un importante risultato sul versante idro-ambientale. Ringraziamo la Gesesa, che si è occupata della progettazione dell'opera, per la efficace e preziosa collaborazione mostrata nell'interesse esclusivo della città ”, concludono.