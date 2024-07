Finanza agevolata per le imprese, nuova opportunità per le aziende Asi - FOTO Patto tra la Sef consulting e Consorzio Asi. Mastella rimarca: speriamo nei fondi per scalo merci

La fornitura alle imprese di servizi di informazione qualificata in materia di finanza agevolata e consulenza direzionale. Questo al centro accordo di collaborazione fra il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento e la SEF Consulting.

Protocollo di sviluppo grazie ai nuovi servizi offerti alle imprese, firmato dal presidente dell'Asi, Domenico Vessichelli e il CEO della Sef, Errico Formichella, alla presenza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Un protocollo che “rappresenta un’opportunità unica per le imprese – ha rimarcato il numero uno del Consorzio Asi, Vessichelli - al fine di creare condizioni sempre migliori per il segmento produttivo. Una proposta interessante per le imprese che arriva in un momento di particolare effervescenza del mondo produttivo nel Sannio”.

In seguito alla ratifica la società fornirà alle aziende richiedenti assistenza nell’attività di scouting, di stesura e presentazione progetti fino alla gestione e rendicontazione dei fondi ottenuti, siano essi nazionali, regionali o europei.

“Il nostro impegno è quello di fornire alle imprese informazioni precise e tempestive in materia di finanza agevolata e novità dal punto di vista economico e finanziaria. Questo la nostra mission, accompagniamo le aziende su progetti di finanza agevolata regionale, nazionale ed europei” ha spiegato il Ceo della Sef Errico Formichella a margine della presentazione fatta ad una serie di aziende presenti nella sala conferenze del Consorzio Asi di Ponte Valentino.

“Come Comune stiamo facendo una serie di interventi per questa zona industriale ma serve ora procedere con la realizzazione dell'hub ferroviario quei a Ponte Valentino. De Luca aveva annunciato un finanziamento e speriamo che arrivi presto” ha invece auspicato il sindaco Mastella parlando dello scalo merci che dovrebbe essere realizzato lungo la nuova tratta ferroviaria alta capacità – velocità Napoli – Bari. Opera fortemente voluta da Confindustria Benevento proprio per implementare le opportunità per le industrie presenti nel polo di Ponte Valentino ma non solo.

“Spero che si concluda presto questa disputa tra il presidente della Regione De Luca e il ministro Fitto per ottenere i finanziamenti per lo scalo merci e le aree interne per la Campania” ha concluso il primo cittadino.