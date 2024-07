Accrocca: il Forum dei vescovi di Benevento centrale nell'agenda Cei La riunione torna il 16 e 17 luglio

“Torniamo a riunirci con l'obiettivo di abbozzare linee per una pastorale idonea alle aree interne”. Così l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, ha presentato il prossimo Forum dei vescovi promosso dall'arcidiocesi in Benevento e in programma il 16 e il 17 luglio, al Centro “La Pace”.

L'idea è ripensare alla presenza della Chiesa nelle “Aree interne” individuando prospettive nuove e soluzioni concrete, continuando nella riflessione avviata nel 2019 e scandita negli anni da vari appuntamenti.

“Quest'anno rifletteremo sulla ministerialità battesimale – prosegue Accrocca – ma sono davvero contento che il Forum è ormai diventato un punto di riferimento fisso per l'intero episcopato italiano e con il coinvolgimento della Cei ai massimi livelli con la presenza del Cardinale Zuppi, Mons. Baturi, Mons. Savino presente dal primo Forum e che non è mai mancato. Un appuntamento che ormai è riconosciuto e apprezzato anche in Cei, un tema fisso nell'agenda della Conferenza Episcopale Italiana”.

L’incontro di quest’anno, a cui prenderanno parte una trentina di Vescovi provenienti da 14 regioni, aiuterà a condividere spunti di riflessione e piste di azione per una pastorale adeguata alle esigenze attuali, in zone segnate dallo spopolamento dei territori, da una forte emigrazione e dalla mancanza di servizi.

Tra i temi caldi l'autonomia differenziata

E c'è da aspettarsi che non mancherà una riflessione sul tema dell'Autonomia differenziata. “La Cei ha già espresso posizione sul tema – ha aggiunto Accrocca-. Anzi i primi ad esprimersi furono proprio i vescovi riuniti nel secondo forum del 2022 a Benevento, dichiarando le proprie perplessità e mettendo in guardia fin dall'inizio”.

Il programma della due giorni

I lavori si apriranno il 16 luglio, alle 12.30, con il saluto del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. Alle 16, Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e Presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, terrà la relazione principale a cui seguirà il lavoro nei gruppi di studio. La mattinata del 17 luglio, dedicata al dialogo assembleare, si concluderà alle 12 con l’intervento di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI.