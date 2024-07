Mastella: "Boom di nascite al San Pio: bel segnale di speranza" L'auspicio del sindaco di Benevento dopo le tante nascite registrate nelle ultime ore a Benevento

"Leggo che all'ospedale San Pio di Benevento sono stati registrati otto parti in 24 ore. E' un segnale di speranza e di vita importante, in tempi in cui incombe un inverno demografico dai foschi presagi", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Il mio augurio alle coppie che si cimentano con l'esperienza impagabile della genitorialità ma anche a medici e personale sanitario del San Pio che hanno affrontato questo eccezionale boom di nascite con professionalità e dedizione. Certamente in tempi in cui le buone notizie, purtroppo, si diradano tristemente, accogliamo con un sorriso e un pizzico di ottimismo in più questo bel segnale di ottimismo demografico", conclude Mastella.