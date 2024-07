Telesia for Peoples: giovedì anteprima della XI edizione alla Rocca dei Rettori Con Lombardi, Mastella, il ragazzino texano “Dj” e Alex Racioppi

Il programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della undicesima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, verranno presentati nel corso di un incontro con la Stampa giovedì prossimo, 18 luglio (ore 10,30), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento.

Quest’anno la manifestazione “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 19 al 21 luglio, è dedicata a Devarjaye, detto “Dj”, Daniel, un ragazzino texano “esempio di speranza, di coraggio e di insegnamento a non mollare mai, anche di fronte alle avversità più difficili”.

Alla presentazione prenderanno parte Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento); l’on.le Clemente Mastella (Sindaco della Città di Benevento); lo stesso “Dj”, appena sbarcato in Italia da Houston (Texas) per essere ricevuto domani a Roma dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; Alex Racioppi, il giovanissimo cantante originario di Apice e finalista del talent show di Raiuno “The Voice Kids”, il giornalista Mimmo Ragozzino (Presidente dell’Associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento) insieme al suo vice presidente prof. Elia Mannetta. L’evento gode del patrocinio della Città di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania. L’ingresso agli spettacoli della manifestazione è gratuito.