Galleria Monticello: ultimati lavori per messa in sicurezza e illuminazione Lombardi: "Fondo Valle Isclero arteria fondamentale per lo sviluppo"

Ultimati i lavori per la messa in sicurezza e l’impianto di illuminazione nella Galleria Monticello nel territorio di Airola sulla Strada Fondo Valle Isclero.

Da stasera 16 luglio il tunnel, lungo 320 metri, sarà interamente illuminato.

Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, che, dopo un “briefing” con il Dirigente del Settore Infrastrutture Angelo Carmine Giordano che gli ha illustrato l’intervento svolto dalla Ditta Matera srl, ha espresso viva soddisfazione per il punto fermo conseguito. Del resto, l’opera è molto attesa dagli utenti della Fondo Valle Isclero e dalle stesse Istituzioni locali che più volte hanno reclamato per i problemi causati alla circolazione stradale dal buio del tunnel soprattutto quando lo si imbocca con la luce del sole negli occhi.

La Fondo Valle Isclero, ha peraltro precisato Lombardi, sta per essere completata in tutto il suo tracciato in terra sannita: l’arteria, la cui costruzione fu avviata sul finire del secolo scorso da altro Ente, e poi affidata dalla Regione alla Provincia con il nuovo Millennio, viene realizzata a tronchi e lotti diversi a seconda delle disponibilità finanziarie concesse alla Rocca dei Rettori.

La Provincia, infatti, ha realizzato nel corso degli anni la messa in sicurezza di tratti in frana; completato tronchi del tracciato; realizzato svincoli a servizio dei Comuni attraversati, nonché una rotonda in territorio di Paolisi all’innesto con la Statale 7 “Appia”, per collegare la Valle Caudina irpina e sannita con il Casertano attraverso il territorio di Sant’Agata de’ Goti.

La messa in sicurezza e la illuminazione della Galleria Monticello, ha precisato Lombardi, rientra dunque in quella lunga serie di interventi all’apparenza minori tuttavia finalizzati a garantire la mobilità sicura nell’intera percorrenza.

Lombardi ha quindi ricordato che nello scorso mese di febbraio, con il pressante impegno espresso sotto la sua Amministrazione, e d0intesa e con la sinergia della Regione Campania, è stato formalmente consegnato alla Ditta aggiudicataria l'appalto dei lavori di completamento della Fondo Valle Isclero per l'importo complessivo di 9 milioni di Euro.

«Questa infrastruttura, ormai in corso di ultimazione in tutto il suo complesso ed articolato sviluppo tra le Valli Caudina e Telesina – ha concluso Lombardi – costituisce un fondamentale tassello per le politiche di sviluppo e di valorizzazione del territorio e della sua economia cha la Provincia sta perseguendo con tenacia e determinazione in questi anni».