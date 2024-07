Il 19 luglio il Graduation Day dell'Unisannio. Corteo con 700 laureati Il rettore Canfora: "Momento emozionante che permette agli studenti di riflettere su sfide superate"

È tutto pronto per la quinta edizione del Graduation Day dell'Università del Sannio. Il 19 luglio l’Ateneo sannita festeggerà i suoi 700 laureati e dottori di ricerca nell’anno accademico 2023/2024.

La cerimonia prenderà il via alle ore 19 da Palazzo De Simone in Piazza Arechi II, dove saranno consegnate le pergamene di laurea. Successivamente, intorno alle ore 21, da Piazza Arechi II partirà un corteo togato sulle note della Sassifunky Street Band. Il corteo percorrerà Corso Garibaldi per raggiungere Piazza Roma.

Nel cuore della città si svolgerà la cerimonia finale che sarà anche trasmessa sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Università del Sannio.

Sul palco interverranno i giovani laureati Nikita Mostacciuolo, laureata triennale in Ingegneria Elettronica per l’automazione e le Telecomunicazioni, Samantha Mennito, laureata magistrale in Giurisprudenza e Ambrosino Maurizio, dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute.

Seguirà il saluto del rettore Gerardo Canfora e infine il gesto liberatorio e benaugurante del lancio del tocco.

“Il Graduation Day - dichiara il rettore - è un momento emozionante che permette agli studenti di riflettere sulle sfide superate e sulle conoscenze acquisite all'UNISANNIO. Questa giornata è speciale per l'università, per gli studenti e per le loro famiglie".