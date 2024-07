Limitazioni all'utilizzo di acqua potabile: c'è l'ordinanza del sindaco Mastella Divieto di riempire piscine e vasche, lavaggio auto e limitazioni per irrigare giardini

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza con la quale dispone limitazioni all'utilizzo di acqua potabile.

Con il provvedimento sindacale si vieta di servirsi di acqua potabile per riempire piscine e vasche, nonché per il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), di aree cortilizie e piazzali. Ingiunge, in ogni caso, un uso razionale e limitato dell'acqua potabile. Inoltre il sindaco Mastella invita ad adottare ogni utile comportamento finalizzato a evitare sprechi e contenere il consumo della risorsa idrica e ad effettuare l'irrigazione delle aree verdi comunali, dei campi sportivi e dei giardini privati per il tempo strettamente necessario e durante le ore serali o notturne. Si ricorda che la violazione dei divieti comporta una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, con pagamento in forma ridotta fissato a 150 euro, come stabilito dalla delibera di Giunta numero 114 del 2017.

L'adozione dell'atto sindacale è stata motivata da una condizione di criticità nella disponibilità di risorsa idrica, richiamata da una nota ai Sindaci della Prefettura di Benevento e da una comunicazione della Regione Campania che ha sottolineato tanto l'aumento della domanda d'acqua, generata anche dal sensibile aumento delle temperature, quanto da un severo decremento, nelle ultime settimane, della capacità di alimentazione di tutte le fonti che alimentano l'Acquedotto Campano Torano-Biferno.