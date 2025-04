Premio Strega: ecco la dozzina 2025, il 4 giugno la semifinale a Benevento Il vincitore sarà proclamato il 3 luglio a Roma

Il Comitato direttivo del Premio Strega, presieduto da Melania Mazzucco, ha scelto i 12 libri candidati all'edizione 2025 tra gli 81 titoli proposti dalla giuria degli Amici della domenica. Questa la dozzina selezionata, annunciata a Roma: - Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland), proposto da Laura Bosio. - Saba Anglana, La signora meraviglia (Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego. - Andrea Bajani, L'anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi. - Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas), proposto da Valerio Berruti. - Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti. - Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica. - Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), proposto da Pietro Gibellini. - Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli. - Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara. - Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni. - Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro. - Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), proposto da Edoardo Nesi. La proclamazione della cinquina finalista si terrà mercoledì 4 giugno al Teatro Romano di Benevento. La proclamazione del libro vincitore sarà giovedì 3 luglio nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai3. I libri in gara concorreranno alla dodicesima edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 105 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero. La proclamazione del libro premiato si terrà il 3 giugno nel territorio di Caivano.