"Telesia for Peoples": presentata la nuova edizione Sport, solidarietà e musica per l'evento, ormai tradizione nel Sannio

Presentata nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori la manifestazione “Telesia for Peoples" l'evento ideato dall'Associazione italoamericana no profit "Icosit" del Presidente Mimmo Ragozzino. Anche quest’anno, sarà il Parco delle Terme nella Città di Telese Terme ad ospitare dal 19 al 21 luglio l’evento che, gode del patrocinio della

Regione Campania, della Provincia di Benevento e dello stesso Comune termale, che focalizza l’attenzione sul tema dell'integrazione tra i popoli.

L’XI Edizione di “Telesia for Peoples", che si svolgerà dal 18 al 21 luglio, sviluppa in particolare il tema dell’integrazione mediante il linguaggio universale della musica.

Il Comitato scientifico ha dedicato la manifestazione a Daniel Devarjaye, detto ‘Dj’, un adolescente texano che, pur avendo soli 12 anni, da tempo combatte una patologia severa e per i quali la scienza non ha ancora trovato rimedi. Un gesto di solidarietà e di vicinanza umana è stato già espresso a Dj, per il tramite del professor Elia Mannetta, Vice presidente “Icosit”, dall’Arma dei Carabinieri che gli ha donato il calendario storico 2024, una “gazzella” Giulia radiocomandata e un berretto con fiamma.

Il sogno di del piccolo, infatti, è diventare un agente di polizia e battere il Guinness World Record: negli Stati Uniti la gara di solidarietà, da tempo in atto, ha consentito a Dj di rappresenta 800 Forze di polizia grazie alle quali continua la sua ‘mission’ di sensibilizzazione della pubblica opinione rispetto alle difficoltà e ai problemi che affliggono i bambini che combattono contro il cancro. Alla presentazione in Sala Coniliare hanno partecipato oltre a Dj, Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Alex Racioppi, il

giovanissimo cantante di Apice (BN), finalista del talent show di Raiuno “The Voice Kids”, il Presidente Icosit Mimmo Ragozzino. L’ingresso agli spettacoli della manifestazione è gratuito.



PROGRAMMA

19 luglio 2024 - Terme di Telese - Teatro del Cerro



ore 21,00/04,00 - Sspettacolo show dance

l’associazione REUNION presenta “Notte Bianca” con la partecipazione di

cantanti rapper e dj



20 luglio 2024 - Terme di Telese - Anfiteatro (zona bar)

ore 21,00

Saluti Istituzionali: Giovanni Caporaso (Sindaco Città di Telese Terme),

Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento) e Filippo Sardisco

(Presidente Pro Loco Telesia)



ore 21,15

Talk Show sul tema “Il calcio tra simboli e nuovi scenari. I grandi

valori: bandiere e goal senza frontiere”.

Intervengono: S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro (Vescovo di Cerreto S.

–Telese – S. Agata dei Goti), Oreste Vigorito (Presidente Benevento

Calcio), Gianfranco Coppola (Presidente Unione Stampa Sportiva Italiana

- USSI), Aurelio Capaldi (Capo Redattore RAI Sport), Mario Ferraro

(Presidente onorario Benevento 5), Carmine Mellone (Presidente CIP -

Comitato Italiano Paralimpico Regione Campania), Col. Gianfranco Paglia

(Medaglia d’oro al valor militare), Sonia Lantella (giornalista

sportiva). Ospite: Francesco Iannelli, atleta paralimpico e campione del

mondo.

A seguire premiazione di “Dj” Daniel di Houston (Texas), a cui è

dedicata l’edizione 2024 del “Telesia for Peoples”



ore 24,00

Dj set musica live



21 luglio 2024

Terme di Telese - Anfiteatro (zona bar)

ore 21,00

Serata spettacolo Premio “Telesia for Peoples” 2024 con Alex Racioppi,

Eva Ragozzino, Gabriele Manzo, Lil Tony, LE ONE

Ospite d’Onore: S.E. Pier Francesco Zazo, Ambasciatore Italiano a Kiev



ore 23,30

Chiusura con Dj Set