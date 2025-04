"Le ultime sette parole di Cristo sulla croce": successo e partecipazione All’Auditorium Sant’Agostino di Benevento protagonista l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa

Un’intensa serata di musica e spiritualità ha coinvolto il pubblico dell’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, dove ieri l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia ha eseguito il capolavoro di Franz Joseph Haydn “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce”. In scena Mariarosaria Passante, che attraverso alcune letture, a cura del direttore artistico Filippo Zigante e liberamente tratte dai vangeli, ha

accompagnato il pubblico in un percorso di riflessione e spiritualità. L’opera composta nel 1787, rappresenta uno degli esempi più alti di fusione tra musica e fede, dove la profondità espressiva si unisce a una straordinaria forza drammatica.

Con questa composizione, Haydn esprime la sua profonda spiritualità, seguendo con intensa partecipazione emotiva il tragico percorso della Passione di Cristo fino al drammatico momento della morte, sottolineato da un terremoto musicale di grande impatto emotivo. L’opera è stata eseguita dall’ensemble composto da: Riccardo Zamuner, Maria Teresa De Sannio, Teresa Giordano, primi violini: Maria Saveria

Mastromatteo, Emanuele Procaccini, Niccolò Laiso, secondi violini; Francesco Solombrino, Martina Iacò, Viole; Francesco Mastromatteo, Sancho Juan Gonzalez Almendral, violoncelli; Gianluigi Pennino, contrabbasso. «Sono passati 238 anni dalla sua prima esecuzione nella cattedrale di Cadice e quest’opera non presenta alcun segno di superamento né di invecchiamento stilistico o di efficacia espressiva» – ha

dichiarato Filippo Zigante, curatore delle letture – «Ho cercato di descrivere il dramma parallelo a quello di Gesù: quello della “Mater” sotto la croce, che Haydn magistralmente ci rende con il mondo dei suoni». Prima del concerto la serata è stata introdotta dal preludio di Celestino Grifa, professore di Petrologia e Petrografia dell’Università degli Studi del Sannio, dal tema “Appia, la polvere e la storia”.

L’evento è inserito nell’ambito della Stagione Artistica dell’Accademia di Santa Sofia, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. La direzione artistica della rassegna è affidata a Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock, professoressa associata di Diritto Romano presso Unisannio. Prossimo

appuntamento con la Stagione Artistica dell’Accademia di Santa Sofia sabato 26 aprile ore 20 presso il Teatro Comunale di Benevento con il grande pianista Alexander Lonquich che sarà accompagnato dall’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.