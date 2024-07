Carenza idrica: stanotte ancora uno stop a Ponticelli e zona Asi Ecco le zone interessate a Benevento dal fermo

Rubinetti a secco anche stanotte in diverse zone di Benevento. A causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, al fine di evitare problemi durante le ore diurne, Gesesa è costretta a proseguire con chiusure notturne in diverse zone della Città di Benevento. Pertanto nella notte del 20-21 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 06.00, l'interruzione idrica riguarderà la zona sottesa al distretto Ponticelli e zona ASI. A tal proposito si ribadisce che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte.

Di seguito le zone interessate dalla sospensione: quartiere Capodimonte (via dei Dauni, via Nicola Ciletti, via Liborio Pizzella, via Filippo Palizzi, via Nicola Boraglia, via Antonio Navarra, via Carlo Labruzzi, via Cesare Beccaria, via Raffele Viviani, via Croce Rossa, via Cupa del Gesù. parte di via Città Spettacolo, via San Giuseppe Moscati); contrada Fontana Margiacca, contrada Coluonni, contrada Saglieta e zona ASI.

Si precisa che seguiranno aggiornamenti su eventuali prossime chiusure.

GESESA si scusa per gli eventuali disagi arrecati e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa idrica. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e/o Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.