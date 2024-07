Benevento: stop all'acqua dalle 22 alle 5.30 fino al 26 luglio Prosegue l'emergenza: si amplia la fascia di chiusura per la zona alta e Rione Libertà

Si aggrava l'emergenza idrica che sta caratterizzando l'estate 2024 nel Sannio. Sono stati programmati, dunque, nuovi stop idrici notturni. A causa del già comunicato significativo calo nell’erogazione delle sorgenti e del persistente abnorme assorbimento idrico in distribuzione a causa delle alte temperature, sempre nell’ottica di evitare per quanto possibile problemi di erogazione durante le ore diurne, come già ampiamente anticipato, Gesesa è costretta a proseguire con le chiusure notturne in alcune zone della Città di Benevento e, a partire da lunedi 22 luglio, anche ad ampliare la fascia oraria di sospensione.

L'erogazione idrica sarà sospesa, quindi, nelle zone di seguito indicate dalle ore 00.00 fino alle ore 05.30 nella notte tra il 21 ed il 22 luglio, mentre per tutti i giorni successivi, fino alla mattina del 26 luglio, la fascia di chiusura sarà dalle 22.00 alle 5.30.

Le strade interessate servite dal SERBATOIO GESUITI (ZONA ALTA) sono:

via Pacevecchia, via Raffaele Delcogliano, via Luigi Intorcia, via Antonio Lepore, viale Aldo Moro, via Roberto Ruffilli, via Saverio De Dominicis, via Mario Cirillo, via Angelo Mazzoni, via Giovanni Perlingieri, via Cristoforo Ricci, via Gaetano Donizetti, via Albert Enistein, Via Enrico Fermi, via Fratelli Rosselli, via Antonio Vivaldi, via Ignazio Silone, via Antonio Gramsci, via Ernesto De Martino, via Onofrio Fragnito, via Eduardo De Filippo, via Pietro Mascagni, via Gioacchino Rossini, viale Guido Dorso, via Giuseppe Marotta, via Carlo Levi, via Corrado Alvaro, via Vincenzo Bellini, via Francesco Iovine, via Enrico De Nicola, via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Luigi Einaudi, via Pasquale Martignetti, via Antonio Segni, Contrada Ponte delle Tavole, cia Monteguardia, via Antonio Cifaldi, via Chiodo, via Alessandro Manzoni, via Francesco Petrarca, Contrada San Liberatore, via Almerico Meomartini, via Luigi Ferrannini, via Fratelli Addabbo, via Marco da Benevento, via Biagio Cusano, via Filippo Maria Guidi, via Francesco Altini, via Leandro Galganetti, via Andrea Mazzarella, via Pietro Nenni, via Tommaso Bucciano, via Giuseppe Castellano, via Cupa dell’Angelo, via Iacopo da Benevento, via Patrizia Mascellaro, via Giovanni Pascoli, via Enzo Marmorale, Contrada Cretarossa, via Vittorio Bachelet, viale Alfredo Paolella, via dell’Esperanto, viale Mario Rotili, via Massimiliano Kolbe, Via Alfredo Carlo Goldoni, Piazzale Giosuè Carducci, via Gabriele d’Annunzio, via Luigi Pirandello, via Mario Vetrone, via Francesco Flora, via Carlo da Tocco, Via Raffaele de Caro (lato destro), via Giovan Battista Piranesi, via Giuseppe Piermarini, via Luigi Vanvitelli, via Salvator Rosa, via Francesco Solimena, via Luca Giordano, via Nicola Giustiniani, via Gioacchino Toma, viale Antonio Mellusi (fino ad incrocio con Via Raffaele de Caro), Viale Atlantici, via S. Giovanni Battista della Salle, via Domenico Scarlatti, via dei Bersaglieri, via Perinetto da Benevento, via Martiri d’Ungheria, via Cappuccini, via Torretta, via Michele Foschini, via Filippo Raguzzini, via Clementina Perone, via Tonina Ferrelli.

Le strade interessate servite dal DISTRETTO SANTA COLOMBA (RIONE LIBERTA’) sono:

via Napoli, via Santa Colomba, lungosabato Don Emilio Matarazzo, via Umberto Perrotta, Piazzale Caduti di Cefalonia, via Pasquale Saponaro, via Alfonso Ferrara, via Ciriaco del Pozzo, via Vincenzo Cardone, via Mario Pascucci, via Pasquale Columbro, via Salvatore Pennella, via Antonio Rivellini, via Giuseppe d’Alessandro, via Nazzareno Cosentini, via Benedetto Bonazzi, via Giovanni Pascale, via Domenico Capozzi, via Remigio del Grosso, via Luigi Palmieri, via Rodolfo Meomartini, via Enrico Cocchia, via Girolamo Vitelli, via Luigi Settembrini, via Luigi Alberti, via Luigi Basile, via Salvo d’Acquisto, via Vincenzo Gioberti, via Carlo Poerio, via Nicola Nisco, via Marco Minghetti, Via Silvio Pellico, via Massimo d’Azeglio, via Camillo Benso Cavour, via Duca d’Aosta, via Maria Pacifico, via Generale Alfredo Marone, via Carlo Pisacane, via Saverio Casselli, via Stadio, Piazzale degli Atleti, via Antonio Tretola, via Don Luigi Sturzo, via Masseria Gubitosa, Parte di Casale Maccabei (fino ad altezza cimitero), via Cretazzo.

Le strade interessate servite dal DISTRETTO VIA FIRENZE (RIONE LIBERTA’) sono:

via Giuseppe Maria Galanti I Traversa, via Giuseppe Maria Galanti II Traversa, via Giuseppe Maria Galanti III Traversa, via Raoul Follerau, via Teodoro Mommsen, Piazzale Matteo Renato Donisi, Piazzale Martiri delle Foibe, via Torino, Via Cesare Battisti, via Firenze, via Venezia, Via Luigi Piccinato, via Ferdinando Gregorovius, via Milano, via Bari, via Anna Severino, via Bologna, Via Gennaro de Rienzo, via Giovanni Capasso Torre, via Salerno, Piazza San Modesto, via Alfredo Parente, via Raffaele Garrucci, via Palermo, parco Appia.

Si comunica inoltre che ci saranno ulteriori specifiche comunicazioni qualora, nei giorni già comunicati, dovesse rendersi necessario ampliare le zone di chiusura ovvero annullare una chiusura già programmata e comunicata.

GESESA ancora una volta si scusa per i disagi arrecati, indipendenti dalla sua volontà, e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa idrica. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e/o Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.