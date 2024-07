Un paziente dell'ospedale San Pio ringrazia i medici: professionalità e umanità Il direttore Morgante: lavoriamo per dare risposte assistenziali efficaci e di qualità

Un paziente (G.G. le sue iniziali), in una lettera indirizzata al Direttore Generale Maria Morgante ha voluto ringraziare i medici ed il personale sanitario dell’AORN San Pio di Benevento per le cure e l’assistenza

ricevuta durante la sua degenza in ospedale.

“Sono stato operato presso la Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale San Pio. Ricoverato in urgenza –racconta- per un blocco intestinale acuto. Dopo alcuni giorni di indagini, TAC ed altro, sono stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico di asportazione di buona parte del pancreas, colon, stomaco e milza. Il risultato finale è stato buono. Durante il ricovero ho constatato l’elevata professionalità e umanità del reparto di Chirurgia d'Urgenza, sia del Primario, dott. Buonanno, che mi ha operato, che dei Medici e degli Infermieri. Anche durante la fase post-operatoria in Rianimazione ho apprezzato analoga professionalità e gentilezza nel Primario, dott. Vincenzo Colella, e del suo gruppo di Medici ed Infermieri. Durante la degenza in Chirurgia ho osservato analoga assistenza verso gli altri pazienti, molti dei quali operati in urgenza per neoplasie o altre patologie importanti. Mi complimento con Lei, - conclude la nota di ringraziamento - e con l'Ospedale per una sanità che, nonostante tempi difficili in termini di risorse, ci dà garanzia di qualità tecnica e umanità”.

E il il Direttore Generale dell’Aorn San Pio Maria Morgante commenta “Ringrazio i medici ed il personale sanitario dell’AORN San Pio di Benevento, che grazie ad un lavoro di equipe e ad un rapporto fondato sull’integrazione tra competenze, garantiscono ogni giorno ai cittadini-utenti qualità e sicurezza delle cure. Auguro al paziente in questione una veloce guarigione e lo ringrazio per averci fatto partecipe della sua esperienza positiva, che conferma l’organizzazione efficiente e puntuale dei servizi ospedalieri ed il grande valore umano dei nostri sanitari, che assicurano ogni giorno risposte assistenziali efficaci e di qualità”.