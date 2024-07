Policastro Procuratore generale. Mastella: "Risultato di cristallino prestigio" Le congratulazioni del sindaco di Benevento al Procuratore capo

"La nomina, operata in seno al Consiglio superiore della magistratura, del Procuratore capo di Benevento Aldo Policastro alla guida della Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli è un risultato professionale di cristallino prestigio: le mie sincere congratulazioni al Procuratore Policastro", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Nell'esperienza che lo ha visto al timone della Procura qui nel capoluogo sannita, Policastro ha congiunto un rigoroso, solerte rispetto per la distinzione dei ruoli e delle funzioni e per il confine costituzionale di separazione dei poteri con una volontà, tanto leale quanto sobria, di collaborazione inter-istituzionale finalizzata, sempre e unicamente, a preservare e salvaguardare la Legge e i suoi dettami. Policastro lascia nel Sannio un ottimo ricordo e il fatto che l'organo di autogoverno della Magistratura lo abbia promosso, da Benevento, al più alto ufficio requirente del distretto di Corte d'Appello di Napoli è motivo d'orgoglio anche per il territorio sannita", conclude il sindaco e già Ministro della Giustizia Clemente Mastella.