I lavoratori Samte ringraziano sindaco, Asia, Ato e la città di Benevento "Per l’opportunità che ci hanno concesso facendoci lavorare presso l'azienda"

I lavoratori della Samte, distaccati per un periodo di tempo all'Asia di Benevento con una nota vogliono esprimere il loro compiacimento e ringraziare tutti coloro che hanno permesso questa esperienza lavorativa.

“Egregio sindaco di Benevento, Clemente Mastella, noi lavoratori SAMTE - scrivono Nicolino De Cicco, Angelantonio Mancini e Luigi Guerrera -, distaccati presso l’azienda Asia di Benevento, desideriamo ringraziarla per l’opportunità che ci ha concesso facendoci lavorare presso l azienda Asia e per aver regalato a noi tutti un’esperienza unica che ci ha dato la possibilità di conoscere, da un lato una parte di Benevento a noi sconosciuta, dall’altro i pregevoli dipendenti dell’Asia, che invisibili alla superbia svolgono con molta dignità e umiltà un lavoro duro anche in situazioni meteorologiche avverse.

Questi lavoratori ci hanno accolto, supportato e sopportato nelle nostre perplessità, facendoci sentire come a casa.

Cari 'colleghi' Vi ringraziamo tutti infinitamente per la vostra generosità .

Desideriamo inoltre ringraziare l’Amministratore unico Asia, Donato Madaro e tutti i dirigenti della partecipata del Comune che con la loro gestione virtuosa ci hanno dato la possibilità di lavorare e daranno la possibilità di creare nuovi posti di lavoro. Grazie ai responsabili, gl’ispettori, magazzinieri e meccanici per la loro disponibilità e pazienza.

Ed in fine ringraziamo il presidente dell’ATO rifiuti, Pasquale Iacovella, per aver aderito al piano regionale, che ci darà la possibilità di ritornare al nostro lavoro quanto prima. È con molta amarezza e commozione che vi diciamo GRAZIE di CUORE a tutti per tutto".