A Ponte grazie al Cpia la consegna certificazioni Lingua Italiana livello A2 La preside Gramazio: "La cultura va in una nuova direzione cioè si basa sulla integrazione"

Il 7 settembre 2023 nel comune di Ponte è stata inaugurata la struttura “La casa delle Associazioni” che ha consentito l’apertura di un punto di erogazione della sede associata “Fragneto Monforte” del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di Benevento “CPIA Piero Angela”. A tagliare il nastro il Sindaco Antonello Caporaso particolarmente sensibile alle problematiche sociali a cui dedica impegno e dedizione.

Aprire le porte al CPIA ha consentito di inaugurare un presidio di inclusione e cultura permettendo alle mamme, in particolare quelle straniere, di poter frequentare i corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana una volta accompagnati i loro bambini a scuola, integrandosi più facilmente con la nostra comunità.

Nel pomeriggio di venerdì 26 luglio, con enorme soddisfazione, la Dirigente scolastica Antonella Gramazio ha provveduto alla consegna degli attestati agli apprendenti che hanno conseguito la Certificazione di Lingua italiana - Livello A2, requisito necessario ai fini del prosieguo dei percorsi di Primo livello-primo Periodo didattico (licenza media). “Si va in una nuova direzione, la cultura va in una nuova direzione cioè si basa sulla integrazione – dice la Dirigente Gramazio - ringrazio le donne che hanno partecipato al corso e spero che possano continuare perché la vita dall'oriente all'occidente deve essere una fusione che si basa sulle similitudini; certo le differenze ci sono! Sono religiose ma quando si vive in un paese occidentalizzato bisogna occidentalizzarsi all'insegna della cultura senza rinunciare ai propri costumi che sono legati alla cultura ed alle tradizioni di un popolo, di un territorio. Le signore devono diventare autonome se vogliono crescere in una comunità, devono poter andare a fare la spesa con i figli, devono poter recarsi a scuola come voi che avete scelto di integrarvi in questa realtà scolastica. La scuola – conclude Gramazio - è un valore aggiunto di questa società e vi auguro di raggiungere sempre maggiori gradi di autonomia”.

Un ringraziamento particolare all’assessore Salvatore Sauchella e al consigliere Armando Zotti del Comune di Ponte, alla Professoressa Stefania Lista e al professore Luciano Campanelli del CPIA Benevento “Piero Angela”, alle assistenti amministrative Lina Caporaso e Adriana Zingone, alla DSGA e ai Docenti che hanno fortemente creduto in questo percorso formativo.