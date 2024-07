Club per l’Unesco di Benevento. Riconoscimento Via Appia punto di partenza Mottola: "Ora impegno a salvaguardia e promozione di questo importante patrimonio"

Con il riconoscimento da parte dell’UNESCO dell’«Appia - Regina Viarum», patrimonio mondiale dell’umanità, se l'Italia ha raggiunto il traguardo di 60 siti riconosciuti, Benevento può vantare, dopo il complesso monumentale di Santa Sofia con il sito «Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774)», il suo secondo sito nella World Heritage List.

Il Club per l’Unesco di Benevento, nell’esprimere grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento di questo iconico sito seriale, che trova nel nostro territorio rilevanti vestigia e aree archeologiche, a testimonianza della sua importanza strategica e sociale, si impegnerà ancora di più nella tutela e valorizzazione di tale patrimonio.

«Dato il lavoro portato avanti dal Mic, da enti ed istituzioni, oltre che dalla fitta rete dei Club Unesco e associazioni – afferma Achille Mottola, presidente del Club per l’Unesco di Benevento – eravamo più che certi del risultato positivo, che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Non dobbiamo indulgere, però, al compiacimento, ma proseguire nel convinto sostegno e nell’appassionato impegno a salvaguardia e promozione di questo importante patrimonio, che può e deve rappresentare occasione di crescita e di sviluppo per le nostre comunità».