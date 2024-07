Gli studenti del Palmieri di Benevento realizzano grafica "Un Borgo di Libri" Il progetto per il festival letterario di Caserta Vecchia

La grafica dell’evento e delle singole date del festival letterario “Un Borgo di Libri” di Caserta Vecchia sono state realizzate dall’ Istituto Palmieri Rampone Polo di Benevento. Ad annunciarlo è il dirigente dell’istituto superiore sannita Nazzareno Miele.

“Gli studenti dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione delle sede Rampone, seguiti dal prof. Fabio Iannotti, - spiega il dirigente scolastico Miele - hanno realizzato la grafica dell’evento e delle singole date del festival, 12 in tutto, ed altrettante immagini. Il progetto prevede la sintesi tra intelligenza naturale ed intelligenza artificiale. Traguardi dell’intelligenza naturale, opere artistiche, invenzioni e rivoluzioni sociali tradotte in immagini rappresentative, ognuna con uno stile artistico diverso. Opere digitali pensate dall’uomo ma create dall’intelligenza artificiale e rieditati con software grafici, seguendo lo stile di 12 tra i più grandi artisti della storia. Ad esempio, Vincent Van Gogh avrebbe rappresentato l'invenzione della ruota come ci ha proposto l'Intelligenza Artificiale? Non resta che seguire i social del festival per scoprire le altre bellissime immagini”.

“Un ringraziamento – continua Miele – va al dott. Luigi Ferraiuolo, curatore del festival che ha creduto nell’operato dei nostri ragazzi. Questa nuova collaborazione dimostra il nostro impegno ad aprirci sul territorio con partenariati di qualità per l' indirizzo grafico e anche in vista dell'inaugurazione del nuovo indirizzo quadriennale che verterà proprio sull'intelligenza artificiale e robotica”.

“Un ringraziamento sentito al professore Fabio Iannotti per la professionalità e l' impegno profusi nonostante il periodo estivo”, conclude soddisfatto Miele.