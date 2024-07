Scalo merci Ponte Valentino, il monito della Filt Cgil: fondi essenziali - VIDEO Il Segretario generale Anzalone: bene il finanziamento della Piattaforma logistica in Valle Ufita

“Finalmente una buona notizia, un primo grande passo, bene i fondi per la piattaforma logistica in Valle Ufita ma non dimenticare lo scalo merci nella zona industriale di Ponte Valentino, alle porte di Benevento, sempre lungo la linea ferroviaria Alta – Velocità – capacità Napoli - Bari”.

Così il Segretario generale della Filt Cgil Avellino – Benevento, Giuseppe Anzalone è intervenuto sulla mancanza di fondi per hub merci previsto all'interno dell'Area sviluppo industriale di Benevento. Opera fortemente voluta da Confindustria, sindacati, Consorzio Asi, Provincia, Comune e anche dalla Regione. Tutti d'accordo per la rivitalizzazione dello scalo merci Sannita che andrebbe così a completare il polo logistico in Valle Ufita.

“Sono due opere strategiche – ha rimarcato il Segretario generale della Filt Cgil del dell'Irpinia e del Sannio Anzalone -. Solo insieme, queste due opere potranno davvero portare il giusto incremento della movimentazione delle merce tra i due mari, un beneficio per l'ambiente, abbattendo fortemente il traffico su gomma e rerappresentare una grande infrastruttura a sostegno dell'economia delle imprese e delle aree interne per eccellenza come l'Irpinia e il Sannio ”.