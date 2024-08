Porziuncola, Sagra fusilli e formaggio pecorino a Ceppaloni, boom di visitatori VIDEO - Fino a sabato 3 agosto l'evento organizzato dalla Pro Loco. giovani protagonisti

Le Pro Loco come fil rouge tra nuove e vecchie generazioni, tradizioni che, però, grazie ad una visione aperta e sinergica guardano ai tempi di oggi. Tutto questo lo si trova a Ceppaloni dove ieri sera è stato dato il via alla 41esima edizione della Porziuncola, Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino organizzata dalla Pro Loco “Ingegnere Pino Di Donato” guidata dal presidente Michele Iacicco.

Migliaia le persone che hanno raggiunto il centro di Ceppaloni comodamente. Ha infatti funzionato in maniera pratica e senza intoppi il servizio navetta gratuito che dalle aree di sosta ha accompagnato i visitatori fin sopra la piazza principale.

Quello che più colpisce arrivando in queste sere a Ceppaloni sono le tante magliette rosse dei volontari della Pro Loco. Da giovanissimi ad adulti, tutti insieme per promuovere il territorio e l'ormai storica sagra come ha rimarcato il presidente Iacicco (guarda l'intervista) e il direttore artistico dell'evento, Luigi Blaso che ha voluto, con forza e passione (guarda l'intervista) dare spazio ai grandi della musica popolare campana e non solo sempre con l'intento di mescolare, amalgamare la musica popolare alle nuove generazioni. Impresa non semplice ma che ieri sera ha dato frutti importanti con la presenza di tantissime persone. che hanno partecipato al “Cippofest” ai Ciur e Papagn e a seguire il concerto degli Ars Nova Napoli e Bagarija Orkestar con Irene Scarpato e Simona Boo.

Buon cibo, ottima musica popolare e affascinanti allestimenti sia in piazza che nei vicoli del centro storico, un mix perfetto per passare una bella sera in uno dei borghi più belli del Sannio.

Questa sera, oltre all'ottimo cibo, spazio ai grandi nomi della musica popolare campana come i PietrArsa e Mimmo Maglionico con la partecipazione di Giovanni Mauriello.

Domani, venerdì 2 agosto ci sarà il concerto dei Taranta 3, mentre sabato il gran finale con gli Sfessania e l’attesissimo Carlo Faiello.