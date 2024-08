Polizia Municipale Benevento. Dopo 6 mesi lascia il comandante Pugliese Promosso a Dirigente si trasferirà presso il Comune di Casoria

Il comandate dell aPolizia Municipale di Benevento, Pasquale Pugliese, dopo sei mesi lascia Benevento e rientra a Casoria con il ruolo di dirigente.

Dal prossimo 5 agosto il Comandante della Polizia Municipale di Benevento Pasquale Pugliese lascerà l’incarico perché promosso a Dirigente presso il Comune di Casoria, suo territorio di origine.

“Lascio una città meravigliosa, un popolo dal calore ed affetto unico, un comando fatto di persone straordinarie” ha commentato il dottore Pugliese che aggiunge: “L’esperienza lavorativa è stata notevolmente proficua e di rilevante importanza per la crescita professionale e personale. Un sincero ringraziamento va al sindaco Mario Clemente Mastella per l’opportunità concessa ed a tutta l’amministrazione comunale per la fiducia, la serena collaborazione ed il rapporto di stima istaurato. Un saluto al Segretario generale, ai Dirigenti, ai funzionari ed a tutti i dipendenti dell’ente per lo spirito collaborativo dimostrato nel tempo.

Grazie alla Procura della Repubblica di Benevento, egregiamente diretta dal Procuratore Aldo Policastro per il rapporto di leale collaborazione instaurato. Un caloroso saluto a tutti i magistrati per il supporto, la disponibilità e l’attenzione dimostrata per tutta la durata dell’incarico.

Grazie al Prefetto della Provincia di Benevento, al Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ai Dirigenti del Commissariato di Polizia ed alle associazioni di volontariato, che con dedizione e professionalità sono impegnati costantemente sul territorio per il rispetto della legalità e delle regole per il buon vivere civile".

E conclude: "Non può mancare un sincero ringraziamento agli operatori della Polizia Locale ed al personale amministrativo assegnato, per il lavoro svolto con passione, sacrificio, dedizione e amore per la divisa e per il territorio. Grazie a questo personale sono stati raggiunti risultati di primaria importanza".

Il bilancio

Tanti i risultati raggiunti in pochi mesi, tra cui la tutela dell’ambiente, il contrasto agli abusi edilizi, la vigilanza commerciale, la sicurezza stradale, la rilevazione degli incidenti stradali e l’attività di Polizia Giudiziaria con particolare riferimento alla repressione dei reati in danno all’ambiente ed al territorio.

Nonostante le emergenze legate all’esiguo numero di unità di personale, in poco tempo, il Comando di Polizia Locale è diventato un serio e concreto presidio di legalità dove ogni cittadino è libero e sicuro di segnalare condotte illecite.