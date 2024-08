Premio Città Italiana dei Giovani 2025: Lombardi invita i sindaci del Sannio Riconoscimento assegnato al progetto che punta a trasformare città in comunità a misura di giovani

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, aderendo ad una sollecitazione del Consiglio Nazionale dei Giovani, ha invitato i

Sindaci del Sannio a partecipare alle selezioni per l’assegnazione del “Premio Città Italiana dei Giovani 2025” ed ha trasmesso loro il

relativo Bando di concorso e i documenti allegati.

L’iniziativa di Lombardi rientra nell’ambito delle politiche a favore dei giovani tra i 16 e i 34 anni che peraltro trovano il loro riferimento istituzionale nel Coordinamento del Forum dei Giovani, istituito dal Consiglio Provinciale nel 2021 con sede presso la Rocca dei Rettori.

Il “Premio Città Italiana dei Giovani 2025”, promosso dal CNG in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, è assegnato al progetto che punta a trasformare le città in

comunità solidali, resilienti e a misura di giovani.

Lombardi, in una dichiarazione, ha ricordato: «i Comuni giocano un ruolo chiave nella crescita dell’Italia intera, crescita per la quale i

giovani costituiscono naturalmente un elemento essenziale: per tale ragione vanno incoraggiate e sostenute le politiche a favore delle

giovani generazioni secondo i principi sanciti delle Nazioni Unite. In tale contesto, per i territori delle aree interne, individuare e dare

corso ad un impegno strategico per i giovani rappresenta una vera priorità indispensabile per garantire il futuro delle comunità locali,

oltre che una grande e bella sfida per tutti gli Amministratori locali. Credo dunque che la partecipazione dei Comuni sanniti al “Premio Città

Italiana dei Giovani 2025” costituisca un segnale importante di attenzione e di sensibilità sociale e politica nel senso più alto del

termine».

Per maggiori informazioni: -sul “Premio Città Italiana dei Giovani 2025”, consultare il sito del Consiglio Nazionale dei Giovani, alla voce “Opportunità”; sul Regolamento del Fourm dei Giovani della Provincia di Benevento, cosultare il sito della Provincia di Benevento, alla voce “Albo Pretorio” cercando la Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021.