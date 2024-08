Mastella sul San Pio: integrare eccellenze con quelle delle province limitrofe Il primo cittadino di Benevento interviene sulla situazione ospedaliera

"L'Ospedale San Pio ha investito, come mi hanno garantito i vertici manageriali del nosocomio e come si legge nei documenti programmatici ufficiali dell'Azienda ospedaliera, nelle cure neurologiche, utilizzando fondi regionali ad hoc”.

Lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella che poi annuncia: “Avremo a Benevento una unità ultramoderna con 16 posti letto e una Stroke Unit con 4 posti letto e una palestra per la riabilitazione per il recupero da problemi neurologici. Sulle classificazioni basate sui bacini di utenza - e dunque su un'aritmetica demografica come tale immodificabile - dobbiamo integrare le eccellenze del San Pio, e ci sono, con quelle delle province circostanti nella logica, discutibile ma oggi vigente e predominante, delle macro-aree. I derby, con senso istituzionale, lasciamoli all'ambito del tifo sportivo” rimarca il primo cittadino.

"Sembra un po' incredibile che il deputato sannita di Forza Italia sia così turbato dai problemi, innegabili, della sanità meridionale” commenta poi il sindaco Mastella riferendosi al deputato azzurro Francesco Maria Rubano e rimarca: “Comprendo il giovanile ardore che lo spinge alla denuncia dura e pura più che alla seria riflessione politico-istituzionale, ma votare a favore dell'Autonomia Differenziata è un gesto che aumenterà le diseguaglianze soprattutto nel settore sanitario. Prima di una sacrosanta lotta per ridurre i gap esistenti, sarebbe meglio lavorare perché non se ne aggiungano altri, come accadrà se la legge Spacca Italia non sarà azzerata", conclude il sindaco Mastella.