Pista ciclopedonale, la Provincia a Giorgione (Fi): zona pulita e in ordine Il presidente Lombardi: "Necessita di manutenzione ordinaria ma nessuna situazione grave"

Dopo la richiesta di intervento da parte del consigliere comunale di Forza Italia, Gerardo Giorgione per una serie di migliorie e messa in sicurezza della pista ciclopedonale che da contra Pantnao conduce alla stazione di Vitulano, con una nota è intervenuto il presidente della Provincia, Nino Lombardi.

«Apprezzo l’impegno dell’avvocato Gerardo Giorgione per l’attività fisica che lo spinge a frequentare la Pista Ciclopedonale “Paesaggi Sanniti Benevento / Vitulano” (questo il nome corretto), ma nello stesso tempo, a leggere i sostantivi e gli aggettivi di cui ha intessuto il suo comunicato, esprimo perplessità... .A seguito di un sopralluogo nelle prime ore del mattino di oggi, 17 agosto 2024, si è potuto constatare che sui sette chilometri circa della Pista Ciclopedonale "Paesaggi Sanniti Benevento / Vitulano" erano presenti già non meno di una cinquantina tra ciclisti e podisti amatoriali. Ebbene, tra loro, non c’era alcuno che, sul volto, aveva stampato moti di disgusto o di paura: al contrario, tutti sembravano godere molto dello splendido paesaggio circostante.

La pista è pulita – rimarca il numero uno della Provincia, Ente proprietario della pista ciclopedonale -: non è stata vista una cartaccia in giro, i cestini rifiuti sono anch’essi ripuliti. Certamente la pista necessita, come tutte le cose di questo mondo, di opere di manutenzione ordinaria, ma tale considerazione è ben lontana dal dipingere le visioni apocalittiche disperse nell’universo mediatico dall’avvocato Giorgione e dal suo vocabolario.

Seguiamo, anche a Ferragosto, tutti i beni patrimoniali immobiliari di competenza della Provincia con la massima attenzione ed interveniamo sempre nei limiti delle possibilità, dei programmi e dei finanziamenti disponibili per risolvere i problemi sul tappeto: l’avvocato Giorgione può essere assolutamente sicuro di questo»