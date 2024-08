Ratti tra i negozi a Corso Garibaldi. "Ormai ne vediamo ogni giorno" Alviggi (Confesercenti): "Non sono episodi sporadici: urge derattizzazione e più pulizia"

Un ratto che in pieno giorno si arrampica sulla porta di un negozio di Corso Garibaldi, pieno centro cittadino a Benevento.

Il negozio è quello di Gianluca Alviggi, presidente Confersercenti Benevento, che sul tema è un fiume in piena: "Non è entrato perché avevo le porte chiuse, avendo già avuto una precedente esperienza in merito. Solo ieri sui social compariva un altro video, di un ratto che correva lungo Corso Garibaldi con le persone che saltavano sulle panchine.

La realtà è che siamo invasi, non sono episodi sporadici: ce ne sono tantissimi e ne vediamo ogni giorgno, a causa del caldo, a causa dello sporco, di una campagna di derattizzazione che evidentemente non è stata fatta".

E Alviggi prosegue: "Paghiamo una tari esorbitante come commercianti eppure ci ritroviamo pieni di ratti, non topolini di campagna, ma ratti, che ripeto, si vedono sempre più spesso. Si deve intervenire con una derattizzazione e puntando più forte sul decoro in particolare nelle vicinanze dei locali che servono cibi e bevande".