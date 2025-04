S. Salvatore Telesino: c'è il timbro per pellegrini della via Francigena del Sud Domani passeggiata da Faicchio a Telese Terme

Nel corso dell’anno, la Pro Loco di San Salvatore Telesino ha programmato di dedicare ampio spazio alla realizzazione di progetti mirati alla promozione del proprio territorio, con un’attenzione particolare alle diverse forme di turismo – lento e di breve termine – rivolto alle aree interne del Sannio, ricche di tesori storici, archeologici ed enogastronomici ancora poco conosciuti. Alcuni di questi progetti, in particolare quelli dedicati al turismo storico e archeologico, sono in fase di sviluppo con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale accessibile alle persone con disabilità, attraverso esperienze immersive e multisensoriali.

Tra le iniziative più rilevanti, spicca il progetto dedicato alla Via Francigena del Sud e ai suoi pellegrini, finalizzato a creare un legame duraturo con i viandanti che attraversano il territorio, offrendo loro accoglienza e supporto.

In questo contesto, la Pro Loco di San Salvatore Telesino ha ufficializzato il proprio timbro dedicato alla Via Francigena del Sud, con il quale sarà possibile “affrancare” le credenziali dei pellegrini in transito. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione territoriale promosso dall’Amministrazione Comunale, con un’attenzione particolare all’Antica Telesia e alla Via Francigena. Un impegno congiunto che può portare solo benefici al territorio.

In questi giorni si sono avuti incontri con il sindaco Fabio Massimo Leucio Romano e con il consigliere delegato alle politiche per il turismo, Stefano Avitabile, e nei prossimi giorni avvieremo anche incontri con l’assessore delegato alla cultura Lucia Vaccarella per definire al meglio le strategie e gli eventi di promozione culturale e territoriale del nostro amato paese.

Il progetto grafico del timbro, realizzato da Gianmario Mattei – membro del Consiglio Direttivo della Pro Loco e Tesoriere – su indicazioni del Presidente Egidio Cappella e di altri membri del Consiglio Direttivo, raffigura un simbolo iconico del paese legato alla Via Francigena del Sud: l’Abbazia del Santo Salvatore.

In occasione dell’ufficializzazione del timbro dedicato alla Via Francigena, la Pro Loco di San Salvatore Telesino organizza per sabato 5 aprile una passeggiata lungo la Tappa 17 della Via Francigena del Sud, da Faicchio a Telese Terme (12,5 km, difficoltà: facile). Si consiglia un abbigliamento adeguato e calzature comode.

Per l’occasione, l’Abbazia e l’Antiquarium saranno aperti straordinariamente dalle 10:00 alle 14:00, con la possibilità di ottenere le prime affrancature sia sulle Credenziali che su supporti ricordo.