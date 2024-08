Giovedì a Telese Terme il raduno degli ex alunni del Liceo Scientifico Il 29 agosto gli studenti del Telesi@ si ritroveranno presso il parco delle Terme dalle 19.30

La voce circolava già da tempo ma da qualche giorno è divenuta ufficiale. Giovedì prossimo, 29 agosto, presso il Parco delle Terme di Telese, dalle ore 19.30 in poi, ci sarà la grande festa di tutti gli ex alunni del Liceo Scientifico di Telese Terme, oggi Telesi@. L’appuntamento è per tutti coloro che hanno frequentato il Liceo dalla sua nascita ad oggi, ma anche di loro amici e familiari, in quanto l’istituto superiore ha segnato la storia di tantissime generazioni di giovani che sono passati su quei banchi. L’idea è nata da un gruppo di ex liceali, alcuni dei quali, aggregati in band, si esibiranno con brani musicali, il tutto legato da un fil rouge emozionale che toccherà sicuramente il cuore di tutti gli ex alunni con un tuffo nel passato.

Ad accogliere i liceali (ex) ci saranno hostes e steward del Telesi@ per la registrazione e si conta sulla presenza di ex insegnanti. Presso il bar-bistrot Therme Square sarà altresì possibile godere di cocktail e aperitivi particolari. Dalle 23.00 in poi la serata diventerà danzante con la presenza di un DJ con la rievocazione dei brani dance ever green che hanno accompagnato nella crescita le tante generazioni e sono state le colonne sonore di amori sbocciati sui banchi di scuola e consumati nei MAK P e nelle feste dei 18 anni.