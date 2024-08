L'imprenditore sannita Cangiano salva un migrante in mare al largo di Erchie L'episodio ieri, l'uomo potrebbe essere arrivato in Italia sulla Geo Barents sbarcata a Salerno

L'imprenditore sannita ed ex consigliere comunale Mario Cangiano ha salvato la vita ad un giovane migrante.

L'accaduto ieri mattina quando Cangiano, a bordo della sua barca, nei pressi della costa di Erchie ha notato un uomo in mare in evidente difficoltà.

L'imprenditore lo ha immediatamente tratto in salvo e rifocillato, per poi avvisare la Guardia Costiera.

L'uomo, di circa trent'anni, era probabilmente arrivato in Italia, insieme ai 191 migranti sbarcati a Salerno nelle prime ore di ieri mattina con la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Potrebbe essersi tuffato in mare prima dell'arrivo della nave al porto di Salerno.

Provvidenziale l'incontro con Cangiano che ha evitato il peggio.