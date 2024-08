Con Città Spettacolo al via mostra su divise storiche della Guardia di Finanza Questa sera dalle 18.30 nel foyer del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento

Questa sera dalle 18.30, sarà inaugurata nella caratteristica location del foyer del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento, una mostra di divise, cimeli e automezzi storici della Guardia di Finanza, organizzata dal Comando Provinciale Benevento, inserita nel cartellone degli eventi della 45^ edizione del festival “Benevento Città Spettacolo”.

L’evento rientra nell’ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, che ricade proprio in questo anno. La mostra, ideata nel solco del motto del 250° Anniversario della Fondazione del Corpo, “NELLA TRADIZIONE IL FUTURO”, ha lo scopo di raccontare la storia e l’evoluzione dei compiti della Guardia di Finanza dalle origini al presente con una proiezione verso il futuro, mediante l’esposizione di uniformi, documenti e auto storiche del Corpo nonché cimeli vari, provenienti anche da collezioni private. Nella suggestiva cornice dell’adiacente Piazza Matteotti, dove sorge la Chiesa di Santa Sofia (774. D.C.), una delle più importanti testimonianze dell’architettura longobarda che, dal 2011, è stata inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, saranno esposte auto storiche del Corpo e alcuni degli attuali automezzi operativi in dotazione ai Reparti della Guardia di Finanza. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai visitatori più piccoli ai quali saranno distribuiti gadget istituzionali e “Finzy”, il piccolo grifone mascotte della Guardia di Finanza. La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 27 agosto a domenica 1° settembre, con orario di apertura dalle ore 19.