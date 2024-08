Il concerto della Fanfara della Polizia chiude Benevento Città Spettacolo In programma domenica 1 settembre al Teatro Romano

Nell’ambito della 45esima edizione del festival “Benevento Città Spettacolo”, domenica 1 settembre la Fanfara della Polizia di Stato terrà un concerto presso il Teatro Romano che costituirà l’evento conclusivo della rassegna che anche quest’anno ha animato per tutta settimana i

luoghi più rappresentativi del centro storico cittadino con eventi teatrali, mostre, proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali, incontri culturali, laboratori, convegni e tavole rotonde.

La Fanfara è un complesso musicale istituito dalla Polizia di Stato alla fine degli anni ’80 come formazione da parata, che si esibiva prevalentemente a cavallo per accompagnare le sfilate e le cerimonie ufficiali.

Solo 20 anni fa è stato convertito in complesso musicale appiedato, il cui organico è stato arricchito con l’inserimento di strumenti ad ancia ed ampliato con la sezione ritmica. Oggi è composto da circa 50 musicisti diretti dal Maestro Massimiliano Profili e vanta un vasto repertorio

che spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, abbracciando diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz.

La Fanfara partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato ma interviene anche in manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale o presso le scuole nell’ambito di eventi a scopo didattico, eventi sportivi o iniziative benefiche, nell’intento di promuovere la

diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale.