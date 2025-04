Giallorossi, lavoro pomeridiano Domani appuntamento mattutino, poi due giorni di riposo

Una sola sessione di allenamento per il Benevento questo pomeriggio all'Imbriani. La contaminazione con i tifosi dell'iniziativa “Benevento Calcio Experience” non ha distolto i giallorossi dal loro lavoro. La squadra “dopo una fase di attivazione, si è concentrata su un lavoro di forza esplosiva in campo, seguito da esercitazioni sulla profondità. Successivamente, sono state svolte attività per la gestione della transizione negativa, una partita su campo ridotto e scarico finale”.

Ancora allenamenti differenziati per Ferrara e Nardi. La squadra tornerà in campo domani mattina alle 10, poi usufruirà di due giorni di riposo (domenica e lunedì). Il lavoro riprenderà martedì pomeriggio.