A Montesarchio concorso provinciale riservato agli olii extra vergine di oliva Organizzata da Aprol Campania con il sostegno della Coldiretti Benevento

Sabato 7 settembre nella storica sede del Museo Archeologico nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio in provincia di Benevento è in programma il “Premio Extra in Tour Benevento”, concorso provinciale riservato agli olii extra vergine di oliva.

La manifestazione è organizzata dall’Aprol Campania con il sostegno della Coldiretti Benevento, sarà presente anche il vice presidente nazionale Gennarino Masiello ed il supporto del comune di Montesarchio nelle persone del consigliere delegato all’agricoltura Umberto Schipani e del vice sindaco Morena Cecere che spiega: “L’olio è una delle ricchezze del nostro territorio ed eventi come questo servono a diffonderne la cultura non solo fra i partecipanti all’evento ma a tutti i consumatori”.

“Nei mesi scorsi -spiega il presidente dell’Aprol Campania Veronica Barbati - abbiamo selezionato i partecipanti alla finale, attraverso delle tappe locali che hanno espresso dei vincitori. L’obiettivo è quello di trasferire la qualità dell’evo dai produttori ai consumatori finali”.

La mattinata sarà caratterizzata da visite al Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio diretto da Vincenzo Zuccaro e dai corsi di avvicinamento all’olio per una durata complessiva di circa un’ora e mezza. Parallelamente partirà anche il lavoro della giuria.

“Il MANSC è lieto di ospitare sabato 7 settembre nel castello e nella torre di Montesarchio "Extra in tour Benevento". La rassegna organizzata con il Comune di Montesarchio da Coldiretti Benevento e Aprol Campania e dedicata alla conoscenza di un prodotto di eccellenza sannita, costituisce un'ulteriore interessante occasione di promozione e valorizzazione del territorio e del museo che custodisce le testimonianze materiali” afferma il direttore Zuccaro.

In serata invece saranno decretati nove vincitori per la categoria “olio con etichetta” distinti per intensità di fruttato (leggero, medio, intenso) e per punteggio ricevuto (i migliori tre). Uno per la categoria “amici - olio senza etichetta” a cura della commissione. Ed un vincitore della categoria “giuria popolare” scelto dalla stessa.

La giuria tecnica è composta dal almeno otto membri e presieduta da Emilio Conti, tecnico ed esperto assaggiatore, mentre quella giuria popolare è composta dagli ospiti invitati.

Il premio “giuria popolare” dell’edizione provinciale 2024 di Extra in tour Benevento sarà dedicato alla memoria del compianto dottor Alberto Martino, capo panel, docente ed assaggiatore di primissimo piano venuto a mancare nel 2022.