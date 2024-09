Garante diritti persone private della libertà: c'è l'avviso del Comune Il sindaco Mastella e assessore Coppola: "E' una misura di civiltà"

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. L'avviso, che è consultabile in forma integrale al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=33922 , dà seguito alla pronuncia unanime del Consiglio comunale avvenuta il 26 luglio: "E' una misura di civiltà - spiegano il Sindaco e l'Assessore - volta a promuovere la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, in linea con i principi rieducativi della pena sanciti all'articolo 27 dalla Carta costituzionale. La tutela dei diritti della persona, in un contesto estremamente delicato come quello carcerario, sarà il prioritario obiettivo del Garante".

Il Garante, che potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni di idonei locali preferibilmente presso il Settore Servizi sociali, resterà in carica per la durata di cinque anni. La carica è a titolo gratuito. La domanda dovrà essere trasmessa tramite pec all'indirizzo servizisociali@pec.comunebn.it, specificando nell’oggetto : 'Avviso Pubblico per lapresentazione delle candidature per la nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale'.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito del Comune di Benevento, avvenuta il giorno 9 settembre 2024.