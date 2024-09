Villa Margherita, Cgil e Uil chiedono incontro per discutere orari e non solo "Carenza di personale rischia di far venir meno i livelli di assistenza"

Cgil Fp di Benevento con Pompeo Taddeo e Uil Fpl con Giovanni De Luca intervengono per chiedere un incontro con i vertici di Villa Margherita: "La misura è colma, i vertici di “Villa Margherita” (gruppo Kos) di contrada Piano Cappelle a Benevento continuano a non rispondere agli inviti e alle sollecitazioni di queste OO. SS.

In merito al cambio di turnazione per 'rigidità turnistica h12' con aumento dell'orario di servizio di un'ora senza né avvisare e né coinvolgere le organizzazioni sindacali scriventi.

Sono tre i punti che sottoponiamo ai vertici di Villa Margherita:

1) In virtù dell’aumento di servizio di un’ora, si CHIEDE di prevedere i buoni pasto per il personale e se questo non dovesse essere possibile CHIEDIAMO di tornare alla vecchia turnazione di 6 ore giornaliere. Inoltre siccome molti infermieri fanno turnazione di h 24 e la mattina svolgono un turno di 7 ore si chiede un buono pasto per tutto il personale altrimenti si va alla turnazione equa 8:00/14:00 alle 14:00/20:00, oppure 20:00 / 8:00

2) Tempi di vestizione e svestizione da estendere a tutti i lavoratori e consentire o il recupero o la prevista retribuzione in busta paga.

3) Carichi di lavoro eccessivi per infermieri ed Oss. Di notte lavorano solo due infermieri per 40 posti letto senza Operatori Socio Sanitari, mentre di giorno sono presenti solo due Oss.

Per questi motivi, per i quali continuiamo a chiedere un incontro con l'azienda, la carenza di personale rischia di far venir meno i livelli essenziali di assistenza.

Per quanto esposto, se la situazione dovesse perseverare, queste organizzazioni sindacali si troveranno costrette a proclamare lo stato di agitazione che potrebbe sfociare in uno sciopero chiedendo un tavolo prefettizio con le competenti autorità".